Etat "vs" Banques : 1-0

Le succès du bon d’État va-t-il conduire à une augmentation du coût du crédit par les banques ? C’est ce que laisse entendre Marc Raisière, le patron de Belfius. Des déclarations qui ont suscité l’ire de l’aile gauche de la Vivaldi.

Justice immanente

Invité par nos confrères de Bel RTL, le patron de Belfius évoque un phénomène de vase communicant. Si les banques ont moins d’épargne présente sur leur livret, elles peuvent prêter moins, ou à des conditions moins avantageuses. Autrement dit, le succès de l’opération bon d’État pourrait coûter cher aux futurs emprunteurs, que ce soient les particuliers (par exemple, ceux qui veulent acquérir un bien immobilier) ou les entreprises. Bref, il y aurait une forme de justice immanente du monde bancaire, une sanction à cette intervention de l’État dans le marché de l’épargne.

On rappelle que Belfius est une banque 100% publique. Cet avertissement sans frais à l’actionnaire a été très mal pris par l’aile gauche de la Vivaldi. Chez Ecolo, le député Gilles Van Den Burre, au nom de son parti, a considéré les propos comme "inacceptables, surtout de la part d’une banque publique. Ces déclarations ne resteront pas sans suite." Le Vice-Premier PS, Pierre-Yves Dermagne, demande lui au ministre au nom du gouvernement à Marc Raisière, je cite, "de mesurer ses propos et son expression publique". Bref, les déclarations de Marc Raisière irritent en plus haut lieu.

Prudence

La question est : Marc Raisière a-t-il raison ? Est-ce que l’opération bon d’État va avoir des conséquences négatives sur le marché du crédit ? N’étant absolument pas qualifié en finance, je ne vais pas répondre à cette question. Mais on peut observer que les déclarations de Marc Raisière tranchent avec celles d’autres patrons bancaires, comme le président de BNP Paribas. Michael Anseeuw disait dans Le Soir que l’opération Bon d’État n’était pas dangereuse. 3% de l’épargne de BNP Paribas a été détournée vers le bon d’État. Il dit : Évidemment que nous devons être attentifs à ces 3%, mais l’impact est à relativiser aussi. Le bon d’État est un bon produit qui a sa place dans un portefeuille diversifié.

On est très loin de l’expression de Marc Raisière qui, vendredi déjà, disait lors de la présentation des résultats de Belfius que cela représentait 8% de notre coussin de liquidités. C’est énorme. Il faut faire attention de ne pas créer un stress de liquidités. Le gouvernement n’a pas besoin de mettre à mal la liquidité du système bancaire.

Quand on compare ces deux déclarations, on ne peut que conclure que Belfius semble plus fragile, plus nerveuse face au succès du bon d’État et plus exposée que les autres banques à un stress de liquidité. Est-ce que ces déclarations sont exagérées ou correspondent à un vrai risque ? Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Mais on notera que Belfius, comme les autres grands acteurs bancaires, ont présenté leurs résultats semestriels, qui étaient très bons, puisque tous ont augmenté leurs marges bénéficiaires.

Bras de fer

C’est un avertissement à l’État, attention de ne pas scier la branche sur laquelle est assise la banque publique. L’État est en effet tenté, vu le succès, de lancer une deuxième opération bon d’État. Le ministre des finances, Vincent Van Petehghem, a prévenu que si les banques ne rémunèrent pas mieux l’épargne, il pourrait lancer une deuxième opération en fin d’année.

Bref, l’opération bon d’État pourrait tourner au bras de fer avec les banques. Et puisqu’on est en année électorale, certains partis de gouvernement, surtout à gauche, pourraient décider d’en faire un combat symbolique. Le paradoxe, c’est que c’est le patron d’une banque 100% publique qui semble le plus décidé à ce que son actionnaire ne gagne pas ce combat.