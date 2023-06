État-Unis : New York adopte une loi pour protéger l'avortement en dehors de ses frontières

Un an après la décision historique de la Cour suprême des États-Unis de remettre en cause le droit fédéral des Américaines à avorter et de rendre à chaque État sa liberté de légiférer, le pays est fracturé entre la vingtaine d’États ayant décrété des interdits ou de fortes restrictions, principalement situés dans le sud et le centre, et ceux des côtes est et ouest qui ont adopté de nouvelles garanties.

La loi adoptée par l’État de New York pourrait bénéficier à la médecin new-yorkaise Linda Prine, connue pour avoir fondé un numéro d'urgence d'où les Américaines peuvent appeler depuis tout le pays.

L’État de Washington, le Massachusetts, le Colorado et le Vermont ont adopté des lois pour protéger leurs médecins.