Etat des prisons en Belgique : les observations inquiétantes du Conseil central de surveillance pénitentiaire

Sur le plan structurel, l’explication tient en partie dans la vétusté des bâtiments mais ce n’est pas le seul élément, on doit y ajouter la surpopulation carcérale, un mal chronique belge et le manque de personnel.

Pour Marc Nève, qui préside le CCSP, la combinaison de ces éléments mène à la situation actuelle : "Et l’un dans l’autre, on arrive à des situations qui deviennent de plus en plus difficiles dans bon nombre de prisons. Il y a quelques jours, j’étais à la prison de Tournai et j’ai pu constater que les détenus n’ont pas eu droit à une promenade extérieure faute de personnel et cela arrive tout à fait régulièrement. A Lantin, il y a eu un début de manifestation des détenus parce qu’ils avaient des revendications portant notamment sur la dératisation et d’autres problèmes matériels, ils ont été sanctionnés ! C’est difficile à comprendre".