La Commission européenne, chargée de déclencher cette procédure de conditionnalité, a indiqué qu’elle attendrait la décision de la CJUE avant de prendre des mesures. Mais elle a commencé à constituer des dossiers et envoyé le 19 novembre des lettres à la Pologne et la Hongrie.

L’exécutif européen a demandé des explications à Varsovie sur les problèmes de manque d’indépendance de son système judiciaire et de remise en cause de la primauté du droit européen. Côté hongrois, la Commission évoque des problèmes relatifs à la passation de marchés publics et de conflits d’intérêts.