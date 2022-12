Etat d'urgence au Pérou : pour les touristes bloqués, dont des Belges, c'est l'attente forcée

C’est dans un hôtel situé dans le centre historique de la ville d’Arequipa, au sud du Pérou, que l’étudiante belge et sa mère passent l’essentiel de leur temps depuis que l’état d’urgence a été décrété au Pérou. "On sort pour manger, on se promène un peu quand il n’y a pas de manifestations. Puis, on rentre à l’hôtel et on reste dans notre chambre, on discute avec d’autres touristes qui sont dans la même situation que nous", relate Rania, jointe par téléphone. "On a l’impression de revivre un confinement parce que même quand on sort, une fois sur deux les magasins sont fermés et il y a un couvre-feu à 8 heures", ajoute l’étudiante belge.

Rania et sa mère qui espère, à présent, pouvoir quitter le pays, se sentent bloquées et impuissantes. "C’est aussi beaucoup de colère, parce qu’on passe des heures et des heures avec des call-centers pour modifier nos dates d’avion et pour essayer d’avoir des nouvelles".

Selon l’étudiante belge, à Arequipa, c’est surtout à l’extérieur de la ville que les manifestations sont les plus problématiques. "Là, des bâtiments sont mis en feu et des voitures et des bus sont interceptés", relate Rania pour qui le centre historique de la ville est "moins violent, même s’il y a quelques vitrines cassées", mais la police et les forces armées sont présentes.