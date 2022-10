Étape importante pour la loi contre les féminicides en Belgique au moment où une femme de 23 ans est tuée par son ex-compagnon

Le féminicide non intime est celui qui a lieu dans le cadre d’une exploitation sexuelle, de la traite d’être humain ou de la prostitution. Last but not least, le féminicide indirect est celui qui peut survenir plus tard comme le suicide d’une femme après des années de violences psychologiques.

Le projet de loi répond aussi à la demande de ne pas oublier les autres formes de violences liées au genre. Il a donc une portée plus large : "Le texte reprend les féminicides, les homicides basés sur le genre et toutes les violences qui les précèdent. On englobe tous les types de violences basées sur le genre qui pourraient mener à un homicide", précise la secrétaire d’État à l’Égalité des chances.