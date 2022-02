Etape dans le sud : Birmingham en Alabama avec St Paul and The Broken Bones !

Single Lock Records est une référence dans le sud des Etats-Unis. Le jeune label est fondé en 2013 par trois passionnés de musique : Will Trapp, Ben Tanner (du groupe Alabama Shakes) et John Paul White (fondateur du groupe The Civil Par avec Joy Williams). Très attaché à la musique du sud des Etats-Unis, Single Lock Records possède déjà un très beau catalogue, riche en signatures, comme Cedric Burnside, Dylan LeBlanc, The Blind Boys Of Alabama, Nicole Atkins et évidemment St Paul & The Broken Bones !

"The Alien Coast" le nouvel album du groupe sortira cette fois sur Ato Records, le label de Dave Matthews.