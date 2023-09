Étape dans le noir, grève, boue, avions détournés : retour sur les polémiques de la Vuelta en six actes

Juste avant la première journée de repos, une nouvelle explication au sommet entre les principaux favoris était attendue et elle n’a pas vraiment eu lieu. Concernée par une route boueuse dans le final de l’étape, l’organisation n’a pas voulu prendre de risques en annonçant, à vingt kilomètres de l’arrivée, que les temps seraient gelés à 2,6 km de la ligne. Une dizaine de minutes plus tard, l’organisation a finalement annoncé qu’il n’y aurait pas de bonifications et que les temps seraient gelés à 2050 mètres de la ligne. Si la majorité des coureurs a salué cette décision, elle n’a pas aidé l’organisation à rendre la course lisible. Les prises de temps manuelles par des commissaires, aidés d’une tablette, semblaient assez ridicules à voir et le classement général a mis beaucoup de temps avant d’être confirmé.