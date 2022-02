Etangs noirs verdurisés, Maison du Bien-Etre pour jeunes filles, extension de la Maison des Cultures : le nouveau Contrat de quartier de Molenbeek est lancé

A Molenbeek-Saint-Jean, la place des Etangs noirs va changer de visage. Fini la quarantaine d’emplacements de stationnement qui s’y trouvent : la place va être verdurisée. C’est l’un des points principaux du Contrat de Quartier Durable Etangs noirs, vaste programme de rénovation urbaine (comprenant également des volets socio-professionnel, culturel et sportif) à hauteur de 29 millions d’euros dont 12,5 millions financés par la Région bruxelloise, le reste par la commune, le Fédéral ou encore l’Europe. Le programme a été voté mercredi soir au conseil communal.

Le diagnostic aujourd’hui sur cette place, il est terrible

La place des Etangs noirs représente le cœur de ce Contrat de Quartier dont les limites sont la rue Ransfort et la frontière avec Koekelberg. Le lieu a très mauvaise mine. "Le diagnostic aujourd’hui sur cette place, il est terrible", reconnaît la bourgmestre Catherine Moureaux (PS). "C’est le cas depuis plusieurs années. C’est une place mal investie par les habitants parce qu’elle est régulièrement sale, il y a des pigeons… Il y a toutes ces voitures qui insécurisent, les parents ne laisseraient pas leurs enfants jouer à cet endroit. C’est une place abandonnée. On veut en refaire un centre du quartier avec un petit poumon vert dans le Molenbeek historique."

Des arbres, des bancs, des jeux pour enfants : un dialogue avec les habitants va être engagé pour savoir comment aménager la future place qui devra de toute manière être de plain-pied. Précision : la place ne deviendra pas un piétonnier. Les voitures continueront de circuler chaussée de Gand, rue Piers et devant la crèche. Enfin, les places pour voitures supprimées seront relocalisées dans un parking hors-voirie, à proximité.

Un parking hors-voirie créé à proximité

"La chaussée de Gand est une artère commerciale qui fonctionne bien. On veut conserver ce dynamisme économique. C’est une des raisons pour lesquelles on doit relocaliser le parking hors-voirie", ajoute la bourgmestre. "Ensuite, il faut savoir que nous sommes dans un quartier densément peuplé où beaucoup de familles ont besoin d’une voiture."

Reste que la verdurisation du quartier passera aussi par la rénovation de la rue des Quatre Vents (en favorisant la mobilité douce) et la création de trois nouvelles placettes. "La première dans la rue de la Carpe, la deuxième au croisement de la rue de Courtrai et la rue des Osiers, la troisième rue de la Borne."

Place au volet social et socio-professionnel. Un centre de santé mentale destiné principalement aux jeunes et aux enfants va être créé. "C’est un centre de deuxième ligne permettant un suivi psychologique plus pointu de nos jeunes. Nous en avions besoin avant la crise sanitaire. Nous en avons encore plus besoin maintenant. La santé mentale des jeunes et des petits est très importante."