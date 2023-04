À la base, le hip-hop est un art qui vient de la rue. Les rappeurs ont souvent connu la galère et ils la racontent en bas des bâtiments. C’est le cas de nombreux OGs comme Kery James pour n’en citer qu’un. Mais la culture hip-hop évolue vite. Certains rappeurs se glorifient, se clashent et font la course à celui qui aura la plus belle chaîne autour du cou. C’est une manière de montrer qui est le plus fort dans le game. Mais porter de grosses chaînes en or, montrer des liasses de billets monstrueuses et conduire des grosses bagnoles n’a pas qu’un aspect compétitif. Cela permet aussi de montrer que l’on passe d’une classe sociale à une autre, chose relativement compliquée aux États-Unis.

Mais aujourd’hui, le public se demande ce que cela apporte à la musique. Ici, un follower de Gambo, un rappeur Ghanéen émergent, répond à l’une de ses publications : "Laisse parler ton travail acharné dans le rap game et arrête de montrer de l’argent tout le temps… Tu veux des fans fidèles ou des fans d’argent…"