Etaler du macadam à 90°C sous cette chaleur accablante ? Malgré les températures, les ouvriers sont sur le pont

Au même moment, d’autres ouvriers travaillaient en plein soleil. "Quand on a commencé ce matin il faisait encore frais et pas encore trop chaud. Mais là ça monte de plus en plus", confie Marc Vercruysse, terrassier. "Mais pas le choix, il faut travailler !"

Toute l’équipe est donc au poste ce mardi, personne n’a déclaré forfait. "Ce n’est pas la chaleur qui va m’arrêter de travailler", conclut Arno Demylle, ouvrier gazier.