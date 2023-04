Étalement urbain en Wallonie : "Offrir un excès de surface commerciale, ça appauvrit les autres", appuie Willy Borsus

Autrement dit, ce n’est pas la fin des villas quatre façades. "Notre objectif est d’arriver à zéro artificialisation nette en 2050", souligne Willy Borsus. Ce qui veut dire que des endroits, comme des sites abandonnés, vont se voir désartificialisés. Une manière d’urbaniser par la suite des endroits qui ne l’étaient pas jusqu’alors.

Car plus on s’étale en construisant, moins il y a de terres agricoles. Un autre enjeu important. "On le voit dans le passé, très souvent, on a créé de nouvelles zones d’activités économiques sur des terres agricoles. Et moins et trop peu en tout cas dans des zones qui étaient antérieurement des zones industrielles, aujourd’hui désaffectées", insiste le ministre. Il s’agit donc d’inverser la tendance avec des projets qui visent "à ramener ces espaces vers de l’activité économique évidemment, en passant par la dépollution, sachant que la plupart d’entre eux sont admirablement situés, par exemple le long de voies d’eau".

Dans cette transition, il reviendra aux communes de décider. "On va leur proposer un certain nombre de schémas, un certain nombre de critères et les villes et communes ont cinq ans pour pouvoir elles-mêmes s’approprier l’ensemble de ces éléments, de ces décisions."