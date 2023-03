"Et tout ce bleu où s’égarer" : le Borinage capturé par Anne-Sophie Costenoble

La région du Borinage est indéniablement riche en histoire, de l’essor colossal du bassin houiller à son déclin progressif et dévastateur. A travers une série de photographie, Anne-Sophie Costenoble capture l’essence de cette zone si particulière. Son approche n’est pourtant pas documentaire. Par le sensible, elle saisit ce qui l’appelle, au hasard des rencontres. L’usage d’une technique particulière : " le sténopé numérique", crée un vignetage marqué, comme venu d’une autre époque. Empreints de nostalgie, les clichés semblent hors du temps, laissant place à l’indicible, à l’étrangeté et au mystère.

Anne-Sophie Costenoble ne s’arrête pas là. Elle aime mélanger les disciplines et l’exposition présente également une installation sonore d’Amélie Kestermans "13 minutes avec Brigitte". Dans un salon aux allures d’époque, dont les meubles et décorations ont été chinés chez Emmaüs, la voix de Brigitte et son accent borin, résonne. Elle y raconte, sa vie, sa mère, sa terre…

La photographe dévoile aussi le livre Et tout ce bleu où s’égarer, une nouvelle édition des "Pyramides noires" où la poésie de Fidéline Dujeu rencontre ses photographies.

Informations pratiques

Jusqu’au 15 avril

Entrée gratuite

Maison Culturelle de Quaregnon

355 Rue Jules Destrée - 7390, Quaregnon