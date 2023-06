Et soudain, Jared Leto escalade la façade d’un hôtel sans harnais

Jared Leto a été filmé alors qu’il escaladait la façade en pierre de l’hôtel 5 étoiles De Rome à Berlin. Sur la vidéo on aperçoit une petite foule de curieux se placer au pied du mur.

On ne connaît pas la raison de cette cascade mais NME rapporte qu’il a été repéré avec Younes Zarou, un TikTokeur connu pour ses cascades sauvages et ses vidéos d’illusions. Selon le média TMZ relayé par NME, "le gang tournait d’autres segments avec Jared près de l’hôtel".

Depuis, l’acteur/chanteur a repartagé la vidéo sur Instagram laissant penser qu’il pourrait s’agir de la promotion de son prochain album prévu pour septembre prochain. Il a publié une autre vidéo d’illusion sur le réseau social avec la légende "Stuck on the wall" en référence à son nouveau single "Stuck" pour le duo Thirty Seconds to Mars.