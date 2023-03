Et si ZZ Top avait écrit "Seek and Destroy" de Metallica ?

Aussi bizarre que cela puisse paraître, on a toujours pu entendre une petite influence blues chez Metallica, même depuis ses débuts, principalement dans le jeu de guitare de Kirk Hammett. Et le Youtubeur Denis Pauna a décidé de mettre ce lien en avant dans cette vidéo qu’on vous propose aujourd’hui.

Il a repris le titre " Seek and Destroy " de Metallica dans le style de ZZ Top. Dès le riff d’ouverture, la synergie entre les parties de guitare de " Seek and Destroy " et un titre à la "Tush" de ZZ Top, par exemple, vous saute aux yeux (et aux oreilles, bien sûr !).

Et on notera aussi le caractéristique "Hahahaaa…" de Billy Gibbons qui remplace le "Yeah-EE-eaaaaah !" emblématique de James Hetfield (dont nous vous parlions justement il y a quelques jours dans cette même séquence).

On vous laisse vous faire votre avis :