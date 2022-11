Et si vous vous offriez une toile de Hilma af Klint… sous forme de NFT ?

Les toiles de Hilma af Klint font rarement leur apparition sur le marché, étant donné que la grande majorité de l’œuvre de l’artiste suédoise est détenue par sa fondation. Certaines seront toutefois mises en vente en novembre, sous la forme de NFT.

Les œuvres en question sont issues de la série la plus singulière de la pionnière de l’abstraction, Peintures pour le temple. Elle est composée de 197 tableaux d’un genre inédit où se mêlent symboles ésotériques, figures organiques, motifs géométriques et alchimiques. Quelques-unes de ces compositions abstraites ont été exposées au Guggenheim de New York il y a quelques années, dans le cadre de la rétrospective Hilma af Klint : Paintings for the Future.

Cette série avant-gardiste a récemment été numérisée dans son intégralité sous forme de NFT, ces jetons numériques réputés infalsifiables, par la société britannique Acute Art. Chaque toile de Peintures pour le temple existe désormais en deux exemplaires digitaux : l’un appartenant à Bokförlaget Stolpe, l’éditeur du catalogue raisonné de Hilma af Klint, et l’autre mis aux enchères, dès le 14 novembre, sur Goda (Gallery of Digital Assets).

Cette plateforme de vente de NFT a été lancée en mai par un groupe d’experts issus de différents secteurs d’activité, dont le musicien multi-primé Pharrell Williams et la peintre afro-américaine Nina Chanel Abney. Dans un communiqué concernant le lancement des NFT de Peintures pour le temple, Pharrell Williams a déclaré :