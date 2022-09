Et si vous vendiez vos produits locaux en gare ? La SNCB lance un appel aux producteurs

Suite au succès du projet-pilote mené en 2021, la SNCB recherche des fournisseurs pour la mise en place de points de collecte de produits frais issus du circuit court (principalement des fruits et légumes dont 70% sont produits dans un rayon de maximum 30km), et ce dans plus de 50 gares dès cet automne. La SNCB souhaite ainsi " stimuler la " vie en gare " et encourager le développement de projets locaux ". Les premiers candidats doivent se faire connaitre pour le 6 octobre au plus tard.