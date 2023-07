Et si vous tentiez ces 5 rosés de qualité cet été ?

Au Puy-Sainte-Réparade, non loin d'Aix-en-Provence, on ne présente plus aux amateurs d'art contemporain celui qui est devenu une référence en présentant des œuvres de Louise Bourgeois, de Tadao Ando ou encore de Frank Gehry. Si réussie soit sa promenade artistique entre les vignes, le château La Coste n'est pas qu'une destination culturelle : c'est aussi un passage obligé pour les fins palais qui apprécient les rosés élégants.

Sur 200 hectares convertis au bio depuis 2013, cette célèbre signature cultive les cépages stars du rosé que sont le Cinsault, la Syrah, le Grenache ou encore le Cabernet. La Coste est d'ailleurs l'un des plus grands domaines de Provence à avoir décroché la certification Demeter, qui reconnaît les pratiques biodynamiques.

Son grand vin rosé constitue la Rolls Royce de sa palette et dispose du parfait équilibre et d'une belle longueur en bouche pour transformer l'avis des plus réticents. Une belle entrée en matière pour poursuivre l'exploration de la gamme du château, en rouge et en blanc, élevée dans un chai moderne signé par l'architecte Jean Nouvel.