Et si vous stockiez l'énergie solaire de votre logement dans une armoire intelligente ?

Disponible pour les entreprises comme pour les particuliers, la Home Storage est proposée à partir de 28.000 euros (TTC). Un tarif qui comprend l'installation et le câblage des panneaux solaires, la mise en service de l'armoire, la connectivité, un accompagnement dans la demande préalable de travaux, un contrat de revente en surplus, ainsi qu'une assistance administrative pour constituer le dossier de demande d'autorisation de pose des panneaux (à déposer auprès de la mairie).

Une somme importante à verser, qui plus est en une fois, puisque le paiement en plusieurs fois n'étant pas proposé. Mais la demande est bien là : "Depuis la guerre en Ukraine et alors que les principaux fournisseurs d'énergie ont récemment appelé à réduire la consommation d'énergie, les gens ont peur de la hausse des prix et du risque de pénurie énergétique. Chez Ubby Energy, la somme proposée est fixe et cela garantit une autonomie. De ce fait, plus le prix du kilowattheure acheté augmente, plus le temps de retour sur investissement lié à Home Storage diminue", plaide Hubert Marionneau, qui précise avoir reçu "une centaine de demandes de devis" en juin dernier à la suite de plusieurs articles dans la presse nationale consacrés à son armoire intelligente.