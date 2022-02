Et si vous pouviez télétravailler depuis le metaverse ?

Cet univers parallèle, accessible grâce à des lunettes de réalité augmentée ou virtuelle (AR ou VR), relève de la science-fiction pour l'écrasante majorité de l'humanité. Mais le metaverse existe déjà au quotidien pour certains, au-delà des joueurs et passionnés de technologies.

Il utilise "Immersed", une application de VR qui permet d'afficher plusieurs écrans (ordinateurs, téléphone...) dans le décor de son choix. "On est mieux concentré", explique-t-il, évoquant les distractions omniprésentes chez soi.

"Et en termes d'ergonomie, c'est parfait. Les écrans sont à la bonne hauteur et je peux facilement les agrandir si besoin."

Il tapote sur son clavier sans le voir et parle, en apparence, dans le vide. Mais dans son monde virtuel, il interagit avec les avatars de ses collègues (certains vivent en Irlande et en Argentine) et même parfois avec des inconnus, dans le mode "public".

La pandémie a donné un coup d'accélérateur aux technologies de télétravail, qui permettent d'abolir les barrières géographiques et de travailler en équipe à distance. Accenture, par exemple, a acheté 60.000 casques de VR pour faire des formations à distance.