Et si vous pouviez réparer vous-même votre smartphone ?

Les fabricants de smartphones encouragent désormais de plus en plus leurs clients à réparer eux-mêmes leurs terminaux lorsque c'est possible plutôt que d'acheter systématiquement un modèle neuf.

Pour cela, ils mettent en place des programmes dédiés, avec la fourniture de matériels et de pièces détachées. Cette tendance, amorcée par Apple, est désormais adoptée par le numéro un mondial des ventes, Samsung.