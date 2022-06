Et si vous pouviez passer une nuit dans la prison de Stranger Things… cap ?

Eleven, Mike, Max, Dustin, Will et Lucas ont fait leur grand retour fin mai pour la saison 4 de " Stranger Things ". 6 mois (3 ans en réalité pour nous) après leurs dernières aventures terrifiantes à Hawkins, les amis se séparent pour la première fois. Une nouvelle menace surnaturelle apparaît et un mystère qui pourrait mettre fin aux horreurs du monde à l’envers.

Depuis une semaine, les plus grands fans sont en train de dévorer la première partie de cette saison. Cette sortie s’accompagne d’une très chouette nouvelle qui donnera lieu à une expérience immersive.