Avec l’été qui pointe le bout de son nez, vous êtes sans doute nombreux à avoir l’esprit déjà tourné vers les vacances. Mais de plus en plus, le respect de l’environnement et le durable deviennent des prérogatives dans le choix de la formule touristique des vacanciers. En Belgique, plusieurs hôtels se sont d’ailleurs inscrits dans cette lignée du " tourisme vert " !

Dans un écrin de verdure bordant la Meuse, le Castel " Les Sorbiers " à Hastière est un domaine hôtelier de près de 18 hectares. Après avoir été acquis par le groupe " Nouvelle Hôtellerie " il y a trois ans, l’hôtel s’est inscrit dans une démarche tournée vers le " tourisme vert ".

" On a dix grands axes de travail, que ce soit au niveau de l’alimentation, de la sobriété, des travailleurs heureux, de la gestion de notre impact carbone, de notre impact au niveau de la consommation énergétique ", explique Haroun Atila, le directeur administratif et financier du groupe hôtelier, auprès de Matélé. " Dans chacun de ces axes, on a toute une série de critères qu’on cherche à travailler, sur lesquels on cherche à avancer. "