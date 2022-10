Et si vous habitiez dans une maison construite à partir d'un conteneur maritime upcyclé ?

Vous cherchez un habitat modulable, original et tendance ? Investir dans une maison container est sans doute l'option qu'il vous faut. En effet, les maisons fabriquées à partir de conteneurs récupérés dans les ports représentent une pratique de plus en plus en vogue. En France, il existe tout un marché développé spécifiquement autour de cette tendance depuis plus de dix ans. Ces entreprises proposent des logements conçus à partir d'anciens conteneurs utilisés pour le transport des marchandises maritimes dits "de dernier voyage".

A l'étranger, le concept existe aussi depuis longtemps. Et les particuliers s'y mettent aussi : un couple de Canadiens basé à Port Severn dans l'Ontario s'est même lancé dans le business après avoir transformé sa propre maison en un véritable chalet flottant en utilisant un ancien conteneur maritime.

L'originalité du concept est telle que la maison de ce couple est désormais devenue une attraction touristique pour les visiteurs de passage. On peut découvrir leur logement ainsi que leurs offres de "structures de maisons flottantes et de chalets à confectionner soi-même" sur le site de leur entreprise Live outside the box (LOTB).