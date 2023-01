Et si vous exposiez votre propre version de “La Jeune Fille à la perle” de Vermeer ?

D’autres créations inspirées par La Jeune Fille à la perle seront également installées dans la pièce pour montrer l’influence de ce portrait, peint vers 1665 par l’artiste néerlandais. "Tant de gens sont inspirés par ce tableau mondialement connu", a déclaré dans un communiqué Paul Schuiling, conseiller chargé des partenariats culturels pour la société Nationale-Nederlanden. "C’est pourquoi le Mauritshuis et le Nationale-Nederlanden font appel aux créateurs pour qu’ils envoient leurs magnifiques reproductions. De cette façon, nous donnons à ces talents une vitrine dans cet endroit spécial".

Pour mettre en avant les créations de ses visiteurs inspirées par La Jeune Fille à la perle, le Mauritshuis a créé le compte Instagram @mygirlwithapearl. Cette initiative a pour but de combler le vide que laissera la toile de Johannes Vermeer lorsqu’elle sera exposée au Rijksmuseum d’Amsterdam, dans le cadre de l’exposition "Vermeer".

Cette grande rétrospective, qui se déroulera du 10 février au 4 juin 2023, réunira une trentaine de tableaux du maître néerlandais dont Jeune femme écrivant une lettre, La Liseuse à la fenêtre et La Laitière. Du jamais vu. Pour rappel, le Louvre avait réussi à ne réunir que douze Vermeer sur les 35 ou 37 qu’il aurait peints de son vivant (le chiffre exact fait encore débat) dans son exposition blockbuster de 2017.

Taco Dibbits, le directeur du Rijksmuseum, a affirmé dans un communiqué que cette rétrospective offre "une occasion sans précédent" de se plonger dans l’œuvre du maître du siècle d’or de la peinture néerlandaise. "C’est une perspective passionnante pour le public et tous les amateurs de Vermeer, ainsi que pour les scientifiques, les conservateurs et les historiens de l’art. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les musées et organisations partenaires qui ont rendu cette exposition possible grâce à des prêts exceptionnels et généreux", a-t-il ajouté.