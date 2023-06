Et si vous deveniez fontainier ? Le Forem forme, des entreprises engagent

Le dos courbé, les pieds dans la boue, Benjamin Marrella resserre les boulons d’une nouvelle canalisation au fond d’une tranchée située à proximité de l’hôpital de La Louvière. Le jeune homme de 28 ans est fontainier pour l’entreprise Wanty. Son job ? Peu de gens le connaissent. Lui-même ne savait pas en quoi consistait le métier il y a quelques mois encore. C’est lorsqu’il s’est retrouvé au chômage qu’un conseiller du Forem lui a proposé cette reconversion inattendue. "Comme j’avais perdu mon emploi, j’ai entamé la formation qui m’a vraiment plu. Et puis, ça a matché tout de suite, j’ai signé mon CDI en janvier", détaille-t-il.

Benjamin fait partie d’une première salve de fontainiers formés en 2022. Comme aucune école n’enseigne le métier, quatre entreprises wallonnes (la SWDE, Wanty, Nonet et Tegec), en difficulté pour trouver du personnel qualifié, ont contacté le Forem. Cette collaboration a débouché sur trois sessions de formation appelée "Coup de poing pénurie". "C’est une formation en alternance, une partie se fait en centre Forem, l’autre partie se fait en entreprise, explique Thierry Neyt, porte-parole du Forem. Cela permet aux gens d’être directement efficaces et compétents et donc de pouvoir décrocher un CDI."

30 nouveaux fontainiers engagés cette année

Au total, 25 fontainiers ont été engagés l’an dernier. L’objectif est d’en former 30 de plus cette année. "Rien que pour la SWDE, nous comptons 39 mille kilomètres de conduites, explique Benoit Moulin, porte-parole de la société wallonne des eaux. Et ces conduites il faut les rénover, il faut les remplacer, il faut en assurer la maintenance, il faut les réparer quand il y a des incidents. Et ça, c’est ce que font les fontainiers donc c’est effectivement un métier crucial. C’est aussi un métier qui a du sens, car en agissant pour la durabilité du réseau on garantit l’accessibilité à long terme à l’eau pour tous les citoyens."

Au total trois sessions de formation seront organisées cette année, la première étant prévue à Frameries au bénéfice de la SWDE et de l’entreprise Wanty. Une séance d’information pour les personnes intéressées se déroulera le 28 août prochain.