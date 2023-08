Et si vous cuisiniez japonais ? Le Beau Vélo de RAVeL vous en apprend plus sur ces saveurs

On entend souvent parler de cette pâte, sachez que c’est un incontournable dans la cuisine Japonaise ! C’est en fait une pâte fermentée à base de fèves de soja, de sel de mer, de riz ou d’orge et de ferment Koji.

Utile dans les soupes (soupe miso), les marinades, les poissons, les légumes, les sauces, le tofu, les œufs…

Elle peut remplacer le sel en fonction de sa préparation : Plus elle est foncée, plus elle possède un pouvoir salant !

En fonction de la durée de fermentation et des céréales utilisées, le goût est différent : Vous avez donc le choix parmi différentes sortes de miso. Pour vos premiers pas utilisez plutôt le miso blanc, Shiro miso, au goût plus doux.

Vous pouvez tester : la soupe miso.

Un plat courant au Japon. De plus, cette recette est très facile et très rapide à réaliser, que rêver de mieux pour débuter. Il vous faut : de l’algue wakame, du tofu, et de la pâte miso et l’affaire est dans le bol.