Et si vous aviez le même parfum que Cléopâtre ?

Les chercheurs ont associé différents ingrédients et ont cuit les parfums de diverses manières pour finalement aboutir, en 2019, à une odeur soutenue et épicée mêlant myrrhe, cardamome, huile d'olive et cannelle. Une fragrance que "personne n'a sentie depuis 2000 ans", comme l'avait expliqué, à l'époque, Robert Littman dans un communiqué.

Si ce parfum a été inclus dans l'exposition "Queens of Egypt" au National Geographic Museum à Washington D.C., il subsiste encore quelques incertitudes quant à l'exactitude de sa composition. Selon Hyperallergic, l'équipe de chercheurs s'apprête à réaliser de nouvelles analyses chimiques afin de recréer parfaitement le parfum qu'a peut-être porté Cléopâtre. Elle prévoit également de retourner en Égypte cet été pour apporter un échantillon de la concoction à Abdelrahman Medhat, conservateur au Musée du Caire.

Malgré les progrès de la science, il est extrêmement difficile de confectionner des répliques parfaites des parfums que l'on portait il y a plusieurs siècles. En 2005, la parfumeuse Mandy Aftel a tenté, en vain, de recréer un parfum porté par la petite Sherit, une fillette égyptienne de 4 ou 5 ans dont la momie est conservée depuis des décennies dans un musée de San Diego.