Et si vous alliez voir une exposition d’art… dans d’anciennes toilettes publiques ?

La National Portrait Gallery est fermée jusqu’au 22 juin pour mener un vaste chantier de réorganisation à 35,5 millions de livres sterling. L’occasion pour le musée londonien de repenser ses espaces d’exposition. Dans cette optique, il vient de faire une acquisition des plus surprenantes.

Il s’agit d’anciennes toilettes publiques datant de l’époque victorienne, connues sous le nom de Tourist Island. Elles ont cessé d’être utilisées comme tel dans les années 1970, et ont été transformées en centre d’information touristique. On pouvait ainsi y obtenir des informations sur les différentes attractions touristiques de la capitale anglaise ou encore y acheter des places de théâtre entre 2011 et 2021.

Ces anciennes latrines sont situées en plein centre de Londres, à l’intersection de Charing Cross Road, Orange Street et Irving Street. Elles prennent la forme d’un kiosque hexagonal d’une vingtaine de mètres carrés et d’une galerie souterraine six fois plus grande, selon Artnet news. La National Portrait Gallery de Londres les aurait récemment achetées pour près de trois millions de livres sterling (environ 3,4 millions d’euros).

Cette étonnante acquisition a été rendue possible par un don de 10 millions de livres sterling (environ 11 millions d’euros) du milliardaire et philanthrope américano-britannique Len Blavatnik. Elle s’inscrit dans les grands travaux de rénovation qu’a entrepris la National Portrait Gallery de Londres depuis le 29 juin 2020. Ce chantier colossal, confié au cabinet d’architectes Jamie Fobert, doit notamment permettre de créer une nouvelle entrée au Nord, plus accessible et pratique que l’entrée actuelle du musée, à deux pas de Trafalgar Square. Il doit aussi améliorer le parcours de visite au sein de l’établissement grâce à la transformation de certains bureaux en espaces d’exposition.

À cela s’ajoute désormais la réhabilitation de Tourist Island. The Art Newspaper affirme que la National Portrait Gallery envisage de démolir le kiosque existant pour en faire une véritable annexe du bâtiment principal — même si elle aura besoin d’obtenir un permis du Westminster Council pour cela. Un concours d’architecture sera probablement organisé pour réaménager ces anciennes toilettes publiques. Tout cela devrait prendre des années. En attendant, le musée londonien réfléchit à comment utiliser temporairement sa nouvelle adresse l’été prochain.