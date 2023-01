Et si votre prochain smartphone était signé… Coca-Cola ?

Coca-Cola pourrait dévoiler un smartphone aux couleurs de la marque. C’est ce que révèle le serial leaker Ice Universe sur Twitter.

Peu d’infos ont fuité, à commencer par le constructeur qui signera cette collaboration pour le moins atypique. Mais beaucoup ont d’ores et déjà reconnu le profil de l’appareil, qui ressemble fortement au Realme 10 Pro. Alors, simple modification visuelle ou véritable partenariat entre les deux entreprises ? Il faudra attendre l’annonce pour le savoir.

L’arrivée de Coca-Cola sur le marché des smartphones serait une grande première. Ce qui est plutôt surprenant, quand on sait à quel point l’entreprise peut se montrer agressive en termes de merchandising. Et que Pepsi, le concurrent historique, a déjà proposé des smartphones et tablettes siglées, par le passé.