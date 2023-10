Et si votre prochain concert avait lieu… dans un train ?

Il faut souvent se rendre dans une salle de concert pour entendre de la musique live. Mais, dans certains pays, il est désormais possible de monter simplement dans un train pour assister à une représentation musicale. Une façon de joindre l'utile à l'agréable.

Une flopée de musiciens se sont produits, au fil des années, dans les couloirs souterrains des métros parisiens. Mais ils sont beaucoup moins nombreux à avoir eu l’opportunité de le faire à bord d’un train de la SNCF. L’ensemble "I gemelli" aura prochainement l’occasion de le faire, dans le cadre d’un partenariat noué entre SNCF Voyageurs, la Région Centre-Val de Loire et le festival Concerts d’automne. Cette formation musicale donnera un concert surprise, le mercredi 4 octobre, à bord d’un train Regio2N au départ de Paris-Austerlitz et à destination de Tours. Le numéro exact du train n’est pas communiqué pour mieux surprendre les usagers de la SNCF.

Une vingtaine de chanteurs et d’instrumentistes interpréteront, à cette occasion, une sélection de morceaux issus du répertoire italien du XVIIe siècle, sous la direction du chef d’origine chilienne Emiliano Gonzalez Toro. Les passagers pourront ainsi se laisser porter par le son des luths, des archiluths ou encore des violes de gambe pendant qu’ils rejoignent leur destination. C’est la première fois qu’un événement de ce genre est organisé dans un train français.

Mais ils sont beaucoup plus répandus dans les trains allemands, et plus particulièrement dans le Kulturzug. Chaque week-end, ce "train de la culture" relie Berlin à la métropole polonaise de Wroclaw en quatre heures et demie. Si ce trajet peut sembler long aux impatients, il est ponctué d’animations en tout genre pour divertir les passagers. DJ set électro, session de tarot, performances artistiques, lectures, cours de langue… Tout est fait pour que les personnes à bord du Kulturzug ne voient pas le temps passé et, surtout, aient envie de se rendre à Wroclaw. Car le Kulturzug a vu le jour en 2016 pour inciter davantage de Berlinois à se rendre à Wroclaw. À l’époque, la ville polonaise avait été choisie pour être une des capitales européennes de la culture, avec Saint-Sébastien, en Espagne. Ce train de la culture devait être en circulation pendant six mois, mais il n’a jamais arrêté de sillonner les routes de l’Europe de l’Est, sauf durant la crise sanitaire liée au Covid-19. Il aurait accueilli à son bord près de 100.000 passagers depuis 2016, comme l’a déclaré Oliver Spatz, l’un des responsables du Kulturzug, au Guardian.

Maintenant que la renommée du Kulturzug n’est plus à faire, Kulturprojekte Berlin, l’association à but non-lucratif derrière ce projet, réfléchit à proposer d’autres trajets en train de ce type entre l’Allemagne et la Pologne. Et, qui sait, d’autres pays. De quoi donner encore plus envie au grand public de délaisser l’avion au profit de ce moyen de transport vieux de plus de deux siècles.