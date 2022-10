Et si une intelligence artificielle faisait de meilleures frites que nous

Les intelligences artificielles et les robots prennent de plus en plus de place dans nos vies, une entreprise américaine a commercialisé un robot qui prépare des frites pour les enseignes de restauration rapide. Et ce bras guidé par une IA serait selon cette entreprise plus rapide et plus précis qu’un humain.

Flippy 2 a été développé par Miso Robotics et a déjà été installé dans plusieurs établissements de restauration rapide. Ce bras robotique est dirigé par des caméras et une intelligence artificielle. Il s’active automatiquement pour sortir les frites du congélateur, les plonger dans la friteuse, puis les sortir et les placer sur un plateau. Selon le directeur de Miso Robotics, ce robot travaille "plus rapidement, plus précisément, de manière plus fiable et plus heureuse que la plupart des humains."

La première génération de ce robot a été conçue pour retourner des burgers. Mais l’entreprise a constaté qu’il serait bien plus utile à la friteuse, le poste qui ralentit le plus les commandes. Flippy 2 est également capable de reconnaître et frire correctement d’autres aliments, comme les cuisses de poulet. Il peut aussi gérer cinq friteuses parallèlement. Cela permet d’augmenter de 30% la cadence de production de nourriture frite.

Les restaurants devront tout de même dépenser 3000 dollars par mois pour louer le robot.