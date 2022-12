Et si TikTok devenait le roi de la publicité sur les réseaux sociaux ?

Qu’on aime ou qu’on n’aime pas Tik Tok. On trouve ça idiot de passer des heures devant des vidéos débiles ou qu’au contraire on trouve ça plutôt chouette, car c’est la nouvelle manière, notamment pour la jeunesse, de se divertir avec des vidéos funny ultracourtes. Toujours est-il que l’application chinoise Tik Tok a non seulement le vent en poupe, mais qu’elle est devenue une véritable machine à cash.

Et c’est vrai que les débilités des uns et des autres apportent tout de même 10 milliards de dollars de publicité cette année aux propriétaires de Tik Tok. La progression est fulgurante car en 2021, ces recettes publicitaires n’étaient que, si je puis dire, de 4 milliards de dollars. C’est nettement mieux que l’inflation. Je vous en parle parce qu’une banque d’affaires vient de publier ses prévisions de fin d’année et dans lesquelles ses analystes annoncent que Tik Tok sera le prochain roi de la publicité sur les réseaux sociaux.

Avec son outil Tik for Business, cette plateforme chinoise dispose donc d’une vaste quantité d’informations. Ces données, ce sont des informations sur ses utilisateurs qui peuvent intéresser les budgets publicitaires des grandes marques. Et comme toujours, quand le produit est gratuit, c’est que c’est vous le produit. En fait, le pari de cette banque d’affaires est assez simple. Elle constate que petit à petit, les gens, vous et moi et surtout les plus jeunes d’entre nous, délaissent les plates-formes de commerce classiques pour acheter directement sur les réseaux sociaux. Pour l’heure, les produits achetés concernent surtout les cosmétiques, la mode et l’électronique grand public. Et c’est vrai que ce shopping sur les réseaux sociaux est encore marginal aujourd’hui, mais il devrait prendre de l’ampleur rapidement…