Et si Spotify devenait le nouveau Marmiton ?

Dévoilée par le média Today, cette playlist enchaîne les genres musicaux, depuis les solos de piano jusqu'aux gammes plus énervées de Metallica. Il suffit de lire (en anglais) verticalement chaque titre pour saisir ce qu'il faut faire. Et l'on s'aperçoit que le répertoire musical anglo-saxon regorge de chansons aux noms évocateurs : du morceau de Chance the Rapper intitulé "Juice" jusqu'à la géniale collaboration entre Bob Marley et son groupe de reggae jamaïcain The Wailers avec le titre "Stir It up".

Les artistes mettent même parfois directement les pieds dans le plat en utilisant un ingrédient comme titre de leur tube. C'est le cas du groupe de K-Pop BTS, avec le morceau "Butter" (beurre en anglais), mais aussi "Sugar" de Maroon 5 ou encore "Milk" du groupe anglais de pop rock The 1975.

Le résultat est franchement drôle, ludique et l'on peut faire d'une pierre deux coups en suivant une recette qui sert aussi de fond sonore à notre atelier culinaire...

Les toutes premières recettes du genre ont vu le jour durant le premier confinement lorsque des petits malins se sont amusés à dévoiler leur recette de banana bread en piochant uniquement dans les titres de chansons pour construire les instructions.