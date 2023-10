Et si Pythagore n’avait pas inventé son fameux théorème ?

Pour mesurer précisément ce champ, un calcul semblable à celui de Pythagore a donc été utilisé et noté sur l’argile de Si.427. Cela veut-il dire que le philosophe n’était qu’un vil plagieur ? Non, pas forcément. De nos jours, nous aimons à penser que les découvertes scientifiques se faisaient autrefois subitement, presque par hasard, par une seule personne plus intelligente que la norme. Mais dans l’histoire, cela a rarement, si même jamais, été le cas. Comme de nombreux autres mathématiciens, Pythagore a probablement synthétisé et précisé une règle déjà utilisée depuis longtemps.