"Et si pour une fois vous nous disiez la vérité sur la guerre en Ukraine ?" : quel journalisme en temps de guerre ?

Deux visions opposées que l’on peut facilement retrouver sur le site de l’hebdomadaire français Le Courrier International. Ses journalistes compilent et traduisent chaque semaine des articles du monde entier et ont donc une vue d’ensemble sur la couverture médiatique du conflit. Une position d’observateurs privilégiés qui nous a donné envie de prendre contact avec la rédaction française pour profiter de leur connaissance des médias internationaux.

"Evidemment que la presse russe, sans forcément applaudir tout ce qui se passe en Ukraine, parle d’opération spéciale (ndlr : depuis une loi russe du 4 mars, elle ne peut de toute façon plus utiliser le mot "guerre") et va plutôt dans le sens de leur gouvernement alors que la presse ukrainienne est plutôt une presse de résistance", pose tout d’abord Claire Carrard, la directrice de rédaction de l’hebdomadaire. "Pour le reste, je dirais que la presse américaine est beaucoup plus "va-t-en-guerre" que la presse européenne. Là c’est beaucoup plus nuancé", poursuit-elle, prenant pour exemples des éditoriaux italiens ouvertement pacifistes ou des articles allemands s’interrogeant sur les effets pervers des sanctions. "Pour les pays les plus proches de l’Ukraine, c’est encore différent", note la journaliste française. Dans ces pays, la question des réfugiés est centrale et le soutien à l’Ukraine est beaucoup plus marqué.

Beaucoup plus lointain, et surtout extérieur à l’OTAN, l’opinion publique japonaise et avec elle la presse nippone fait preuve de fermeté vis-à-vis de la Russie : "La presse japonaise suit avec beaucoup d’attention ce qui se passe en Ukraine parce qu’en Asie, la projection qui est faite sur l’Ukraine c’est vraiment celle de la Chine et Taïwan", souligne Claire Carrard. Un changement de ton radical dans un pays qui n’avait pas suivi les sanctions internationales lors de l’annexion de la Crimée par la Russie, en 2014. On pourrait aussi s’intéresser à la vision des médias du Moyen-Orient, où la comparaison entre le traitement réservé aux réfugiés ukrainiens et syriens dans nos pays a fait couler beaucoup d’encre… Ou encore au point de vue de certains médias du continent africain, où les questionnements portent beaucoup sur la part de responsabilité des Etats-Unis dans le conflit (plusieurs pays du continent entretiennent aujourd’hui des liens économiques et stratégiques étroits avec la Russie, un élément d’analyse parmi d’autres).