Et si pour lutter contre l’inflation il fallait réapprendre à cuisiner !

Et si pour nous sauver de l’inflation qui reste encore trop vivace en Europe, la seule réponse venait alors non pas des économistes, mais de Top Chef ou pour les plus anciens d’entre nous, de Maïté, cette dame qui nous apprenait à cuisiner dans les années 80 par écrans télévisés interposés.

La Banque centrale européenne nous a rappelés pas plus tard que jeudi dernier que même si l’inflation avait baissé de moitié en Europe, elle va tout de même tourner autour encore des 5% en 2023. C’est beaucoup trop pour la Banque centrale européenne, dont le rôle principal est de nous défendre contre l’inflation. Elle l’a fait en augmentant encore plus haut les taux d’intérêt en zone euro. La ministre déléguée du Commerce, Olivia Grégoire, nous avons appris que pour lutter contre l’inflation, il faut, je cite, réapprendre à cuisiner. C’est ce qu’elle a déclaré aux lecteurs du quotidien Sud Ouest le week-end dernier. Alors, suivant son raisonnement puissant, je la cite à nouveau ''Face à l’explosion des prix des produits alimentaires, il faut réapprendre à cuisiner des produits bruts pour éviter d’acheter des produits tout prêts et donc plus chers.’’ Et elle ajoute même ''il faut que les cours de cuisine rentrent à l’école.’’ Vous vous en doutez, en France, pays aux émotions plus qu’épidermiques, la réaction sur les réseaux sociaux n’a évidemment pas tardé. Alors les indices que le 1er avril, c’est quand même un peu dépassé. D’autres disent que cette ministre ferait mieux d’apprendre un cours d’économie plutôt que de cuisine pour lutter contre l’inflation. Et évidemment, Jean-Luc Mélenchon ne l’a pas ratée…