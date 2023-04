Et si on vous payait pour des trajets que vous n'effectuez pas ?

80 euros par mois : c’est le péage positif

Bien entendu, il ne suffit pas de rester chez soi pour recevoir cet argent. Il faut d’abord s’inscrire au programme anti-embouteillage. Ensuite, la métropole va vérifier si vous êtes dans les conditions, c’est-à-dire que vous effectuez régulièrement des trajets aux heures de pointe sur les autoroutes A1 et A23. Cette phase de vérification s’étale sur plusieurs mois et fonctionne avec des caméras de reconnaissance de plaques. Enfin, si vous faites partie des 5.000 personnes sélectionnées, vous serez rétribués à concurrence de 2 euros par trajet évité, avec un maximum de 80 euros mensuels, de septembre 2023 à juin 2024.

Pour cela, les participants devront effectivement changer leurs habitudes. Décaler ses horaires, télétravailler, covoiturer ou utiliser les transports en commun sont les alternatives acceptées. Pas question donc de simplement modifier son itinéraire : des documents prouvant le changement de comportement seront exigés.

Ainsi, plutôt que de taxer l’utilisation de la voiture aux heures de pointe, on touche au portefeuille des automobilistes d’une autre manière : en le remplissant.

"Le but est de diminuer le trafic automobile de 6%", explique Sébastien Leprêtre, maire de La Madeleine et vice-président de la Métropole Européenne de Lille. "Si on retire 750 véhicules entre 7 et 9h et entre 16h30 et 18h30, on aura encore des ralentissements, mais plus d’embouteillages."