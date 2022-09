Tout est bon dans le citron, ou presque. D'habitude, on jette à la poubelle l'écorce jaune (à moins d'en râper le zeste dans un cake) et on évite d'utiliser le zeste (la membrane blanchâtre située juste sous la pelure), au goût bien trop amer.

Pour mieux valoriser ces déchets alimentaires, un laboratoire de recherches espagnol met actuellement au point une technique pour extraire les nutriments dont les fonctions d'épaississant et de stabilisant pourraient remplacer les additifs alimentaires.