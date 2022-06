А як щодо плавання? | Et si on se baignait ?

L'été arrive et au vu des fortes chaleurs prévues cette semaine, rien de tel qu'un plongeon dans l'eau. En Flandre, la côte sera forcément prise d'assaut. Elle reste néanmoins une valeur sûre pour accueillir beaucoup de gens. En général, dans les piscines, l'entrée est à quelques euros par personne (entre 2 et 5) et un tarif préférentiel est proposé pour les enfants. Dans les plans d'eau et les rivières en lieu public, l'accès est bien sûr gratuit. A Bruxelles, il n'est pas encore possible de se baigner en plein air. Il faudra attendre le 1er juillet pour que la piscine à ciel ouvert FLOW ouvre ses portes à Anderlecht. Voici quelques lieux rafraîchissants en Flandre et en Wallonie.

En Flandre, c'est principalement dans la province du Limbourg que vous trouverez votre plaisir. Près d'Hasselt, la piscine Kapermolen peut accueillir 1800 personnes au total. Des bassins intérieurs existent aussi, ainsi qu'une piscine à vague et des bassins pour enfants. Vous pouvez y prendre votre pique-nique sur les pelouses et dans les endroits prévus à cet effet.

Le domaine de Wouterbron, près de Genk, est un étang de baignade écologique. Des sources naturelles au fond de la piscine remplissent le bassin. La qualité de la zone naturelle préservée permet le maintien de certaines espèces d'amphibiens. Elles sont inoffensives mais n'ayez crainte, elles quittent l'étang au début de l'été pour regagner les marécages avoisinants.

Enfin, le recreatiepark Heidestrand vous accueille à Zonhoven. En plus des airs de jeux, des restaurants et des lieux de promenade, un étang de baignade, des piscines et deux grands toboggans pour ravir toute la famille.

Dans le Brabant flamand, le domaine Ter Heide dispose d'un grand plan d'eau et d'une plage de sable idéal pour bronzer. Les enfants pourront également jouer dans la plaine de jeux et être surveillés par les parents qui se prélassent à la cafetaria.

En Wallonie, 25 sites sont accessibles aux nageurs jusqu'au 30 septembre. Le service public de Wallonie précise que la qualité de l'eau est régulièrement contrôlée dans tous ces lieux. Retrouvez tous ces lieux en cliquant ici. Voici une sélection des points d'eau principaux de chaque province :

Dans le Hainaut, Charleroi-les-Bains ouvre exceptionnellement ce samedi 18 et dimanche 19 juin. L'inscription en ligne est obligatoire ici : https://www.sport-finder.com/fr/center/piscine-de-loverval

A cheval sur les provinces du Hainaut et de Namur, les lacs de l'Eau d'Heure attirent toujours beaucoup de gens en été. En plus de ses zones de baignade, il est possible d'y faire de très belles promenades et de visiter le plus grand barrage de Belgique.

Entre les provinces de Namur et du Luxembourg, la Lesse et la Semois sont des rivières où plusieurs zones de baignades sont accessibles. L'Ourthe propose les mêmes avantages dans la province du Luxembourg.

Aussi au sud-est du pays, le lac de Neufchâteau propose des locations de kayak, de paddles et de pédalos. En plus de cela, des terrains de sport et une plaine de jeux sont ouverts à tous.

En région liégeoise, le lac de Robertville à Waimes semble idéal pour se délasser. Des plateformes flottantes et des toboggans permettent de s'amuser sous la surveillance de maîtres-nageurs.

Enfin, dans le Brabant wallon, la plage de Renipont donne un air de côte belge à 20km de Bruxelles. Ce lieu de détente existe depuis 1937 mais continue de surprendre ceux qui y viennent.

Alors, sortez le maillot !