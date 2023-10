Et si on repensait notre façon de consommer l’eau ?

Tous les vendredis, Gaëtan, Audrey, et Kristofer se mettent au vert grâce à François, dans le Réveil de Tipik. Au travers d’une chronique sur le climat, "Y a pas de planète B", il retourne sans complexe les grandes idées reçues sur l’écologie, avec humour et légèreté.

Savez-vous combien de litres d’eau consomme en moyenne une personne par jour à la maison ? 100 litres ! Et ça, ce n’est que la face apparente de l’iceberg !

En effet, il y a beaucoup d’eau que nous utilisons sans nous en rendre compte : c’est ce que l’on appelle "L’empreinte eau" ou "L’eau cachée".

Par exemple :

– Un café nécessite en moyenne 130 litres d’eau.

– Une bière consomme 75 litres d’eau.

– Pour un T-shirt en coton, il faut compter environ 2500 litres d’eau.

– Et la palme revient au smartphone, qui a besoin d'au moins 10.000 litres.

Alors oui, même s’il n’est pas évident de se détacher de nos habitudes, François tient à nous sensibiliser à une consommation plus responsable, plus réfléchit, et surtout plus écologique !