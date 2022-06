Et si on recyclait nos vieux smartphones ?

En Europe, on change de smartphone en moyenne tous les deux ans. Que faire de son ancien smartphone ? Certains tentent de le revendre, d’autres le jettent ou le déposent au parc à conteneurs, d’autres encore le laissent traîner dans un tiroir. A Smart World, spécialiste du reconditionnement de smartphones en Belgique a lancé un nouveau service début mai : une solution simple et responsable pour faire ressortir les millions de smartphones qui dorment dans le tiroir des ménages !

Depuis 4 ans, A Smart World travaille avec les entreprises et y collecte les smartphones et tablettes pour les reconditionner localement, en Belgique, avant de les remettre en circulation.

"On s’est rendu compte qu’il y avait énormément de smartphones qui traînaient dans les tiroirs des gens et qu’il n’y avait malheureusement pas de solution pour les en sortir. Et c’est ça qu’on apporte avec notre nouvelle solution qui s’adresse aux particuliers. C’est la solution Obyo, qui sert à tout un chacun pour revendre les téléphones inutilisés", explique Geoffroy Van Humbeeck.

Les chiffres sont impressionnants : 1 800 000 smartphones sont achetés chaque année en Belgique. Et plus impressionnant encore : 85% des smartphones mis de côté chaque année sont encore fonctionnels. Et c’est ceux-là que l’entreprise va racheter aux particuliers pour les remettre en circulation et avoir un impact positif sur l’environnement et la société.