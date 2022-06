Et si on prenait un bain de forêt ?

Depuis 2019, la commune de Tenneville propose des bains de forêt guidés. Son ambition est de devenir la capitale des bains de forêts en Belgique. Le principe est simple : proposer à des groupes de se balader en forêt avec un sylvothérapeute, comme Delphine Caudron. "L’objectif est de se ressourcer, en prenant conscience de soi et de la nature," explique la guide à nos confrères de TV Lux.

Pour y parvenir, Delphine propose un parcours en plusieurs étapes, une balade d’une heure et demie dans les bois. L’idée est de se concentrer sur un sens à la fois, "de s’arrêter sur l’instant… Un moment à la fois, une chose à la fois," nous dit Delphine. "Vous allez vraiment faire comme si c’était la première fois que vous voyez un arbre," demande-t-elle aux participants. "On l’observe de près. La mousse, l’écorce. On le touche, on le sent, on le regarde… Je vais vous laisser du temps pour, peut-être, ressentir des choses… On va voir après".