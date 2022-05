Et si on partait direction la Mer du Nord avec cette recette de courgettes farcies ?

C

C

A la sortie du bain, coupez la base de la courgette pour assurer sa stabilité. C oupez ensuite le dessus, de manière à lui faire un beau chapeau.

A la sortie du bain, coupez la base de la courgette pour assurer sa stabilité. C oupez ensuite le dessus, de manière à lui faire un beau chapeau.

A la sortie du bain, coupez la base de la courgette pour assurer sa stabilité. C oupez ensuite le dessus, de manière à lui faire un beau chapeau.

Enlevez la chair des courgettes à l’aide d’une petite cuillère et

Enlevez la chair des courgettes à l’aide d’une petite cuillère et

Enlevez la chair des courgettes à l’aide d’une petite cuillère et disposez- la sur un plan de travail.

Enlevez la chair des courgettes à l’aide d’une petite cuillère et disposez- la sur un plan de travail.

Enlevez la chair des courgettes à l’aide d’une petite cuillère et disposez- la sur un plan de travail.

joutez-y les herbes aromatiques et une demi-gousse d’ail frais coupée en deux. Laissez infuser quelques minutes.

joutez-y les herbes aromatiques et une demi-gousse d’ail frais coupée en deux. Laissez infuser quelques minutes.

Faites chauffer le lait à feu moyen pour ne pas qu’il cuise. A joutez-y les herbes aromatiques et une demi-gousse d’ail frais coupée en deux. Laissez infuser quelques minutes.

Faites chauffer le lait à feu moyen pour ne pas qu’il cuise. A joutez-y les herbes aromatiques et une demi-gousse d’ail frais coupée en deux. Laissez infuser quelques minutes.

Faites chauffer le lait à feu moyen pour ne pas qu’il cuise. A joutez-y les herbes aromatiques et une demi-gousse d’ail frais coupée en deux. Laissez infuser quelques minutes.

Préchauffez votre four à 180°C.

Préchauffez votre four à 180°C.

Préchauffez votre four à 180°C.

Préchauffez votre four à 180°C.

Préchauffez votre four à 180°C.