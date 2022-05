Et si on parlait de "ville de l'amour" plutôt que de "ville intelligente" ?

Cela doit se matérialiser par des infrastructures urbaines pensées pour améliorer la qualité de vie des gens à long terme, voire d'anticiper les besoins des familles, des personnes âgées mais aussi des usagers de la route, des cyclistes et des piétons. Jan Gehl a notamment œuvré à Copenhague, l'une des villes les plus agréables à vivre au monde, qui se démarque par sa verdure, son calme et ses espaces de vie aménagés un peu partout.

L'idée est aussi que chaque quartier puisse s'assimiler à une sorte de village avec des services publics et des commerces proches, le tout dans une ambiance saine et conviviale, sans pollution.

La ville, aussi intelligente soit-elle, doit rester à échelle humaine.

En Amérique du Nord, le principe de "ville sensible" a même déjà germé, avec la nécessité pour les nouvelles technologies de s'adapter aux demandes de ses habitants, de se mettre littéralement à leur service. Des expérimentations ont ainsi déjà été mises en place comme à Toronto, avec un projet de rues modulables selon différents moments de la journée, leur fréquentation et les usages des gens.