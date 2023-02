Et si on parlait de l’industrie du luxe qui se porte au mieux malgré la crise

Le luxe a la cote en bourse. Et c’est vrai que les investisseurs ne jurent que par ce secteur. Et d’ailleurs, suite aux déboires d’Elon Musk avec Twitter et ses répercussions sur Tesla, l’homme le plus riche du monde n’est plus américain mais français. Je parle évidemment de Bernard Arnault, le PDG de LVMH, le plus grand groupe mondial du luxe.

Le luxe a la cote en bourse. Et c’est vrai que les investisseurs ne jurent que par ce secteur. Et d’ailleurs, suite aux déboires d’Elon Musk avec Twitter et ses répercussions sur Tesla, l’homme le plus riche du monde n’est plus américain mais français. Je parle évidemment de Bernard Arnault, le PDG de LVMH, le plus grand groupe mondial du luxe. LVMH est devenu depuis peu la plus importante société cotée en Bourse en Europe. L’entreprise vaut plus de 400 milliards d’euros en Bourse de Paris, bien loin devant les géants de l’automobile, de l’aviation, de l’industrie ou encore de la banque. Les actions du luxe sont toutes en hausse et compensent d’ailleurs pour les investisseurs les pertes qu’ils ont réalisées sur les actions technologiques qui ont toutes ou quasiment toutes bu la tasse en 2022. Mais alors que le mot crise récession est encore dans pas mal d’esprits, tous les chiffres de ventes et de profits sont au vert vif pour les groupes de luxe, que ce soit chez LVMH, mais aussi chez Hermès, Chanel ou Kering.