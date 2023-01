Et si on parlait de Franco Dragone et du rôle des médias en économie ?

Je suis triste alors triste de voir qu’un homme, Franco Dragone, n’a pas reçu la justice médiatique à laquelle il avait légitimement droit. Franco Dragone était issu d’un milieu populaire de Wallonie. Il avait rendu sa ville natale, La Louvière, mondialement connue car c’est au départ de La Louvière qu’il concevait la mise en scène de ses spectacles que des visiteurs du monde entier pouvaient d’ailleurs venir voir à Las Vegas ou à Dubaï, pour ne citer que quelques villes. Alors les médias belges avaient, c’est vrai, beaucoup parlé de lui lorsque la justice s’était intéressée à lui pour un dossier de fraude fiscale, de montages fiscaux internationaux.

Il est mort le 30 septembre dernier sans savoir qu’il serait blanchi par la justice de son pays. Trois mois plus tard, soit ce vendredi dernier, le treize, une date symbolique. Or, si vous lisez La presse, ce non-lieu, un non-lieu qui n’est pas uniquement lié au décès de Franco Dragone, mais au fond de l’affaire. Ce non-lieu n’a fait l’objet que de quelques articles rikikis et encore en page sept, onze, treize ou quatorze des quotidiens. Et l’audiovisuel qui a passé la majorité du temps sous silence l’information. J’en parle, d’abord par correction, mais aussi par souci de rappeler que nous vivons dans un monde où notre attention est fragmentée, ultra-sollicitée. Et comme nous avons une mémoire de poisson rouge, ce n’est pas une critique. Je subis le même syndrome. Le business des médias, c’est vrai, est fabriqué de sorte qu’une information chasse l’autre. Alors le problème, c’est le recul. On n’en a plus.

Tout se vaut alors que justement c’est faux, ce n’est pas vrai...