Et si on parlait d’une autre guerre qui a lieu en ce moment et qui ne fait aucun mort ?

Une autre guerre se déroule en ce moment ailleurs qu’en Ukraine, une guerre froide invisible que livrent en ce moment les États-Unis à la Chine, et cela d’ailleurs avec la complicité de l’Europe, cette guerre, c’est celle des puces électroniques, comme diraient les Américains. Autrement dit, pour l’heure, les Américains font tout, absolument tout, pour attirer sur leur territoire des équipementiers qui fabriquent donc ces puces.

Pour y arriver, les Américains ont mis en place un plan de 52 milliards de dollars pour convaincre ces sociétés, et notamment des sociétés taïwanaises, de venir fabriquer leurs puces dernière génération sur le sol américain. Et en même temps, comme dirait Macron, ces mêmes Américains font tout pour ralentir les progrès de la Chine en matière de puces. Comment ? Mais le plus simplement du monde en interdisant ou en limitant les exportations des technologies occidentales vers la Chine. Les Américains ont même réussi à convaincre les Pays Bas, le Japon, à les rejoindre dans ce combat qu’ils livrent contre la Chine. Là encore, ces deux pays ont chez eux deux équipementiers clés en matière de fabrication de puces électroniques dernière génération. Et l’administration de Joe Biden a très vite compris qu’il ne servait à rien de mettre une forme d’embargo sur la Chine si son rival chinois peut aller se servir aux Pays-Bas ou au Japon. Joe Biden a donc fini par convaincre récemment ces deux pays à le rejoindre dans sa guerre froide contre la Chine.

En fait, cette compétition entre les deux grandes puissances mondiales, elle n’est pas nouvelle, mais elle a été accélérée par le COVID et par l’invasion russe en Ukraine...