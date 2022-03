Et si on parlait d’amour ? Avec humour !

"Parlez-moi d’amour avec humour", une soirée inédite, présentée par Alex Vizorek, à vivre ce jeudi 31 mars, à 20h05 sur Tipik en Tv.

C’est quoi l’amour ? Vaste question, et chacun a sa propre réponse.

Alex Vizorek et ses invités vont tenter de donner la leur, lors d’une soirée de gala inédite, enregistrée dans le cadre de la 18e édition du Festival Arcomik, où vous allez vivre une véritable histoire d’Amour, avec l’Humour ! C’est leur objectif en tout cas.

Et pour accompagner le maître de cérémonie, dans cette importante mission, de grands noms de l’humour fouleront la scène : Anne Roumanoff, Michel Boujenah, Elodie Poux, Kody, Serine Ayari, ou encore, le duo Eric et Quentin, et Pablo Mira.

Il sera donc question d’amour donc, mais sous toutes ses formes.

Découvrez en exclu, le sketch de Sérine Ayari. L’humoriste belge vous parle de sa vie amoureuse. L’amour, un concept compliqué pour elle. A part dans les films, elle y a rarement été confrontée. D’ailleurs, d’après son horoscope chinois, étant "bouc", la jeune femme connaîtra le grand amour en 2028…