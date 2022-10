Et si on osait le vert dans la cour de récré ?

A l’école libre des Monts à Herstal, les élèves ont transformé une ancienne prairie en un petit coin de paradis grâce à l’opération " Ose le vert " proposée par l'association Good Planet.

Chaque année, Good Planet apporte un soutien financier et logistique aux écoles et les aide à réaménager leur cour de récré pour qu’il y ait moins de béton et plus de végétation.

Ces aménagements permettent aux écoles de créer des cours où il fait bon vivre et où la biodiversité est un peu plus présente.

Depuis 2016, 400 écoles ont déjà participé au projet " Ose le vert ". Une belle initiative en faveur de la planète et du bien vivre ensemble.